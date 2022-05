Ucraina: Draghi, 'continuiamo a lavorare a soluzione negoziale' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Nel 1995 la Finlandia è entrata a far parte dell'Unione Europea e da allora collaboriamo in modo molto stretto anche in questa sede. Nelle scorse settimane abbiamo mostrato grande unità nel condannare la Russia, sostenere l'Ucraina, cercare una soluzione negoziale alla crisi in corso. Intendiamo continuare a farlo, a partire dal Consiglio Europeo straordinario di fine mese". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Nel 1995 la Finlandia è entrata a far parte dell'Unione Europea e da allora collaboriamo in modo molto stretto anche in questa sede. Nelle scorse settimane abbiamo mostrato grande unità nel condannare la Russia, sostenere l', cercare unaalla crisi in corso. Intendiamo continuare a farlo, a partire dal Consiglio Europeo straordinario di fine mese". Lo ha detto il premier Mario, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi.

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Pa… - AndreaMarcucci : Noi del Pd dobbiamo mettere una cosa in chiaro con i possibili alleati.Intese elettorali si possono fare solo conco… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio sulle prossime comunicazioni di #Draghi al Parlamento: 'Il premier non deve chiarire, d… - Erica43581765 : DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO… - oldmanandsea1 : RT @giacomo_81: Oggi #Conte prende 2 schiaffoni, affossando sempre più il #M5S. La perdita dalla presidenza dalla commissione esteri. La f… -