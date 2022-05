Ucraina | disinnescati 685 ordigni in 24 ore

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore gli artificieri hanno eseguito 226 controlli in tutto il territorio ucraino, disinnescando 685esplosivi in un territorio di 196 ettari. Dall'inizio dell'invasione russa sono stati110 mila 593esplosivi, di cui 1975 bombe lanciate da aerei, in un territorio di 21 mila 709 ettari. Lo rende noto il Servizio di emergenza di Stato ucraino.

