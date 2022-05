Ucraina | dichiarazione congiunta dei Presidenti delle Commissioni Esteri delle Camere di Italia | Francia | Germania e Spagna

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – “E’ urgente un cessate il fuoco. Chiediamo alle autorità della Federazione russa di sospendere le ostilità e di impegnarsi finalmente in un negoziato per mettere fine a una guerra dannosa per entrambe le parti, di concludere un accordo la cui premessa deve essere il rispetto della sovranità dell’, dell’integrità del suo territorio e della sua salvaguardia come Stato libero e indipendente”. È quanto si legge in unafirmata daidi, Piero Fassino (foto), Jean-Louis Bourlanges, Pau-Marì Klose e Micheal Roth. Nel ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @pbersani sulle dichiarazioni di #Berlusconi sulla #guerra in #Ucraina: 'Ha detto che è stato deluso da… - Montecitorio : #Ucraina, dichiarazione congiunta Presidenti Commissioni #Esteri delle Camere di #Italia, #Francia, #Germania e… - Lopinionista : Ucraina: dichiarazione congiunta dei Presidenti delle Commissioni Esteri delle Camere di Italia, Francia, Germania… - Giambat09149018 : RT @Erdsve: Dichiarazione del vice primo ministro Marat Khusnullin: ??la Russia ripristinerà tutti i territori liberati dell'Ucraina. I s… - menomm : RT @Montecitorio: #Ucraina, dichiarazione congiunta Presidenti Commissioni #Esteri delle Camere di #Italia, #Francia, #Germania e #Spagna:… -

... Mariupolis 2, del lituano Mantas Kvedaravicius, ucciso in aprile in: siamo tutti dalla ... L'uso delle canzoni è una personaled'amore del regista a Jacques Demy, a film come Les ......sottolineano come sia necessario "spianare la strada affinché, Moldavia e Georgia entrino a far parte della famiglia europea. In questo spirito " come si legge ancora nella- ...Per il diritto internazionale è una concreta possibilità "purché Mosca provi i reati e lo faccia per ogni singolo combattente", ci spiega il ...Non solo le armi termobariche e i missili ipersonici. La Russia ha fatto sapere che in Ucraina l'esercito può sfruttare anche le armi laser di ultima generazione, in grado ...