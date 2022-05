Ucraina, corso Consulcesi su emorragie da ferite di guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Intervenire rapidamente e con efficacia sulle emorragie da ferite di guerra. Spiegare come farlo è l'obiettivo del corso 'Il controllo delle emorragie: dalle lesioni domestiche alle ferite di guerra', promosso da Consulcesi "per mantenere alta l'attenzione sull'importanza di saper riconoscere e agire con tempestività sulle emorragie massive, in quanto principali cause di morte ed evitabili in caso di trauma". L'iniziativa è realizzata insieme a Daniele Manno, esperto di Remote e Military Life Support. Dall'invasione della Russia a oggi si moltiplicano gli attacchi alle strutture sanitarie in Ucraina, secondo i dati aggiornati via via dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Intervenire rapidamente e con efficacia sulledadi. Spiegare come farlo è l'obiettivo del'Il controllo delle: dalle lesioni domestiche alledi', promosso da"per mantenere alta l'attenzione sull'importanza di saper riconoscere e agire con tempestività sullemassive, in quanto principali cause di morte ed evitabili in caso di trauma". L'iniziativa è realizzata insieme a Daniele Manno, esperto di Remote e Military Life Support. Dall'invasione della Russia a oggi si moltiplicano gli attacchi alle strutture sanitarie in, secondo i dati aggiornati via via dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #17maggio parliamo di #guerra #pace dall' #Afghanistan all' #Ucraina sfogliamo i libri 'Kabul Crocevia del Mondo'… - RaiNews : Nei mari della #Sardegna è in corso #MareAperto22, 'il maggior evento addestrativo della Marina Militare'. C'entra… - SkyTG24 : La 75esima edizione del Festival del Cinema di #Cannes inizia con una grande sorpresa. Nel corso della cerimonia di… - metaanto : RT @piersar62: L'anno scorso all'#EUROVISION hanno vinto i Maneskin con 'Zitti e Buoni', mentre eravamo costretti a pesanti restrizioni e l… - LivornoPress : Toscana: partito in corso di autisti di autobus di AT, tra i 20 selezionati anche una ragazza ucraina -