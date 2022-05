**Ucraina: Bielorussia vieta vendita romanzo '1984' di George Orwell** (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - La vendita del romanzo di George Orwell '1984', che descrive una società totalitaria, è stata vietata in Bielorussia. Lo riporta il canale informativo Belsat, che cita il quotidiano SB-Bielorussia Segodnya secondo cui, inoltre, il libro di Olgerd Bakharevich 'Dogs of Europe' è stato riconosciuto come materiale estremista. Il romanzo '1984' in lingua bielorussa è stato ripubblicato nel 2020 e nel 2021 dalla casa editrice Yanushkevich. Lo stesso Andrei Yanushkevich è stato arrestato il 16 maggio dal GuboPiK (Main Directorate for Combating Organized Crime and Corruption), e anche la libreria della casa editrice Knigavka è stata chiusa dalle forze di sicurezza. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - LadeldiOrwell '', che descrive una società totalitaria, è statata in. Lo riporta il canale informativo Belsat, che cita il quotidiano SB-Segodnya secondo cui, inoltre, il libro di Olgerd Bakharevich 'Dogs of Europe' è stato riconosciuto come materiale estremista. Il' in lingua bielorussa è stato ripubblicato nel 2020 e nel 2021 dalla casa editrice Yanushkevich. Lo stesso Andrei Yanushkevich è stato arrestato il 16 maggio dal GuboPiK (Main Directorate for Combating Organized Crime and Corruption), e anche la libreria della casa editrice Knigavka è stata chiusa dalle forze di sicurezza.

