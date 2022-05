Ucraina: 229 bambini uccisi e 424 feriti da inizio guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Sono 229 i bambini uccisi e 424 quelli feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che gli attacchi russi hanno causato il maggior numero di vittime nelle regioni di Donetsk, di Kiev, di Kharkiv e di Chernihiv. Secondo il rapporto, a seguito dei bombardamenti 1.772 istituzioni educative sono state danneggiate. 161 di esse sono andate completamente distrutte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Sono 229 ie 424 quellidall'dellain. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che gli attacchi russi hanno causato il maggior numero di vittime nelle regioni di Donetsk, di Kiev, di Kharkiv e di Chernihiv. Secondo il rapporto, a seguito dei bombardamenti 1.772 istituzioni educative sono state danneggiate. 161 di esse sono andate completamente distrutte.

