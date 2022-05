Tutte le colpe di Conte (Di mercoledì 18 maggio 2022) I politici sbagliati, le nomine sbagliate e le politiche sbagliate. Da quando si è prestato alla politica, Conte ha inanellato una lista infinita di errori. Che l'Italia continua a pagare Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) I politici sbagliati, le nomine sbagliate e le politiche sbagliate. Da quando si è prestato alla politica,ha inanellato una lista infinita di errori. Che l'Italia continua a pagare

Tutte le colpe di Conte Giuseppe Conte si lamenta, sbatte i pugni sul tavolo, si fionda a convocare d'urgenza un consiglio straordinario del Movimento 5 Stelle . Poi, al termine dell'incontro, si mette a favor di telecamere ...