Turismo | il ministro Garavaglia incontra la Cna

ROMA – Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha incontrato nell'auditorium della sede nazionale i vertici della Cna. Ad aprire i lavori è stato il responsabile nazionale Cna Turismo e Commercio, Cristiano Tomei, che ha ringraziato il ministro per gli interventi a favore del settore già realizzati e ha segnalato gli ulteriori dossier sui quali la Confederazione è pronta a lavorare con il dicastero per far tornare l'Italia una super-potenza turistica. A seguire il presidente di Cna Turismo e Commercio, Marco Misischia, ha sottolineato come finalmente si sia tornati a parlare "al positivo" nel comparto e si è soffermato su alcune priorità del settore, a partire dalla promozione. È stata quindi la volta del ministro Garavaglia che ...

