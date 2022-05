Torino, Juric chiede la permanenza di Pobega: 15 milioni sul piatto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milan, il Torino prova a comprare Pobega: 15 milioni sul piatto per il centrocampista granata Come spiega Tuttosport questa mattina il Torino vorrebbe reinvestire gli 11 milioni risparmiati per il mancato riscatto di Brekalo per tentare di acquistare Pobega, che a fine stagione è destinato a tornare al Milan. I granata sarebbero pronti a formulare un’offerta da 15 milioni per far vacillare la dirigenza rossonera. Alla l’ultima parola in tal senso dovrebbe spettare a Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milan, ilprova a comprare: 15sulper il centrocampista granata Come spiega Tuttosport questa mattina ilvorrebbe reinvestire gli 11risparmiati per il mancato riscatto di Brekalo per tentare di acquistare, che a fine stagione è destinato a tornare al Milan. I granata sarebbero pronti a formulare un’offerta da 15per far vacillare la dirigenza rossonera. Alla l’ultima parola in tal senso dovrebbe spettare a Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

