Torino | il 'no' di Brekalo può portare Pobega

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilha in mente di offrire 15 milioni di euro per ingaggiare a titolo definitivo Tommaso, in prestito dal Milan. Come riporta Tuttosport,...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Pobega e Messias possibili sostituti di Brekalo - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Pobega e Messias possibili sostituti di Brekalo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Pobega e Messias possibili sostituti di Brekalo - napolimagazine : TORINO - Pobega e Messias possibili sostituti di Brekalo - apetrazzuolo : TORINO - Pobega e Messias possibili sostituti di Brekalo -

... l'edizione odierna de La Stampa: da una parte, la proposta di rinnovo del contratto col(in ... impellenti questioni legate a Gleison Bremer e Josip), dall'altra gli interessamenti di ...Commenta per primo Dietro il 'no' di Josipalci sarebbe l'interesse del Milan, questo secondo Tuttosport. Il trequartista croato potrebbe prendere il posto di Junior Messias, che ancora non è stato riscattato dai rossoneri.Mentre sulla trequarti, senza Brekalo, potrebbe arrivare un altro giocatore in prestito con diritto di riscatto Il Torino dopo l'addio annunciato di Josip… Leggi ...Josip Brekalo ha fatto sapere, dopo la buona stagione di quest'anno, che non vuole essere riscattato dal Torino. Una destinazione per il croato potrebbe essere il Milan, che a sua volta potrebbe lasci ...