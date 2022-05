Torino-Belotti, ora può cambiare tutto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Torino ci proverà fino alla fine a far cambiare idea al Gallo Belotti. Cairo lo spera, Vagnati agisce. L'attaccante e capitano... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilci proverà fino alla fine a faridea al Gallo. Cairo lo spera, Vagnati agisce. L'attaccante e capitano...

Advertising

sportli26181512 : Torino-Belotti, ora può cambiare tutto: Il Torino ci proverà fino alla fine a far cambiare idea al Gallo Belotti. C… - SpinaFan : Aiuto ma venerdì è l'ultima di Belotti col Torino, manco la guardo per quanto è scontata la tripletta - infoitsport : Torino, rinnovo di Belotti. Entro domenica la risposta definitiva - ReteSport : ??? Ciccio #Graziani a #retesport???? 'Il #Torino sta giocando molto bene, ha giovani di qualità, c'è da temere la vo… - CalcioPillole : #Torino, rinnovo di #Belotti. Entro domenica la risposta definitiva. O rinnovo o addio per Il Gallo. -