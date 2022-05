Top Gun: Maverick, Tom Cruise non avrebbe mai permesso la distribuzione del film in streaming (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tom Cruise ha svelato al Festival di Cannes 2022 che non avrebbe mai permesso la distribuzione di Top Gun: Maverick in streaming. Tom Cruise non avrebbe mai permesso che Top Gun: Maverick venisse distribuito in streaming invece che nelle sale. L'uscita del sequel era infatti inizialmente prevista per il 24 giugno 2020 e si è deciso di posticiparne più volte il debutto Durante la promozione del film Top Gun: Maverick al festival di Cannes, Tom Cruise ha spiegato: "Non sarebbe mai accaduto. Mai". La star ha sottolineato: "Ho trascorso molto tempo con i proprietari delle sale. Con le persone che servono i popcorn, con chi permette che tutto questa accada". ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tomha svelato al Festival di Cannes 2022 che nonmailadi Top Gun:in. Tomnonmaiche Top Gun:venisse distribuito ininvece che nelle sale. L'uscita del sequel era infatti inizialmente prevista per il 24 giugno 2020 e si è deciso di posticiparne più volte il debutto Durante la promozione delTop Gun:al festival di Cannes, Tomha spiegato: "Non sarebbe mai accaduto. Mai". La star ha sottolineato: "Ho trascorso molto tempo con i proprietari delle sale. Con le persone che servono i popcorn, con chi permette che tutto questa accada". ...

