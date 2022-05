Tommaso Cerno contro l'esclusione della violinista Lidia Kocharyan: "Vergognoso, solo perché russa" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tommaso Cerno contro l'esclusione della violinista russa, Lidia Kocharyan, dal concorso musicale di Gorizia, il Premio Lipizer. "È una vergogna, solo perché russa - tuona il senatore del Gruppo Misto nato a Udine -, perché nata a San Pietroburgo 28 anni fa". E ancora: "Non solo discrimina un'artista che fra l'altro dal 2015 vive a Bruxelles, cuore dell'Unione Europea, ma fomenta la russofobia e l'odio per la popolazione russa, vittima e non certo complice della follia di Putin. Se c'è un modo per aiutare il dittatore russo a restare in sella e rendere ancora più duro il regime è proprio questo: odiare e discriminare. Che questo atteggiamento venga poi da un premio musicale è ancora più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)l'della violinista, Lidia, dal concorso musicale di Gorizia, il Premio Lipizer. "È una vergogna,- tuona il senatore del Gruppo Misto nato a Udine -,nata a San Pietroburgo 28 anni fa". E ancora: "Nondiscrimina un'artista che fra l'altro dal 2015 vive a Bruxelles, cuore dell'Unione Europea, ma fomenta la russofobia e l'odio per la popolazione, vittima e non certo complice della follia di Putin. Se c'è un modo per aiutare il dittatore russo a restare in sella e rendere ancora più duro il regime è proprio questo: odiare e discriminare. Che questo atteggiamento venga poi da un premio musicale è ancora più ...

