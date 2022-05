Tom Cruise | Mania | su Sky Cinema un canale dedicato alla star di Top Gun

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tom, su Skyuninteramenteai più grandi successi dell’attore in occasione dell’uscita nelle sale italiane di Top Gun: Maverick In occasione dell’uscita nelle sale italiane di TOP GUN – MAVERICK (qui la nostra recensione), prevista per mercoledì 25 maggio, in cui Tomtornerà a vestire i panni del tenente Pete “Maverick” Mitchell, personaggio che consacrò definitivamente l’attore come una tra le grandidi Hollywood e segnò un’epoca, su SkyCollection (303) da venerdì 20 a martedì 31 maggio arriva una programmazione speciale interamente dedicata al divo americano: TOM. Tutti i film saranno anche disponibili in streaming su NOW ...