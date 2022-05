Advertising

CorriereCitta : Tivoli, usavano lo scantinato del campo nomadi abusivo come magazzino per il materiale rubato: denunciati cinque no… -

Il Corriere della Città

... a dare il la alla festa: esse, solitamente impiegate ae nelle campagne circostanti, si ... che nel frattempo si erano muniti a loro volte di caccavelle e di tamburelli, ma soprattutto...una chat su WhatsApp per mappare gli spostamenti e i posti di blocco delle forze dell'ordine. A smantellare l'ormai grande giro di stupefacenti alle porte di Roma, trae Guidonia, sono ... Tivoli, usavano lo scantinato del campo nomadi abusivo come magazzino per il materiale rubato: denunciati cinque nomadi Vicino al quartiere popolare dell’Albuccione si trova un campo nomadi del tutto abusivo. I Carabinieri di Tivoli Terme hanno iniziato alcune indagini legate ad alcuni furti avvenuti tra Tivoli e Guido ...Quando c’era un ordigno bellico da neutralizzare nella Città del Nord-Est era sempre il primo ad arrivare. D’altronde, aveva anche rischiato la vita durante le missioni all’estero per sminare i territ ...