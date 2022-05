Tirrito Co G I | “Certe canzoni sono peggio del tritolo | la mafia attacca lo Stato uccidendo le coscienze dei giovani”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “Il fatto che oggi si delinqua di più e che ci sia una normalizzazione dell’effetto criminale, è dovuto a un’educazione distorta che le nuove generazioni hanno. Trent’anni fa, nel periodo in cui Falcone e Borsellino venivano uccisi dalla, foto con personaggi che inneggiavano all’uso delle armi, alla droga, che sbeffeggiavano le forze dell’ordine, non potevano assolutamente girare. Facevano scandalo, perché si capiva essere provocazioni dirette allo”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di Giustizia). “Oggi invece – prosegue – tutto è permesso, e questo non depotenzia affatto il messaggio di sfida, anzi lo rafforza, in quanto ormai divenuto normale prendersi gioco della Giustizia, ridicolizzare coloro che devono controllare che le norme siano rispettate, e dunque ridicolizzare la ...