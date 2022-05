The Dropout la serie che racconta la storia Elizabeth Holmes: prima la ami, poi la detesti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Se state cercando una serie imperdibile da vedere in streaming, e avete un abbonamento a Disney+ non potrete assolutamente perdere The Dropout. Basata sull’omonimo podcast di ABC Audio, The Dropout racconta l’ascesa e la caduta di Elizabeth Holmes e della sua azienda, la Theranos. Elizabeth ha chiaro da sempre quello che dovrà essere il suo ruolo nel mondo: fare qualcosa di utile al prossimo, qualcosa che cambia la sua vita e quella degli altri. Eppure in lei, sembra germogliare, anche a causa di alcuni accadimenti familiari, anche una irrefrenabile voglia di arrivare ad avere quello che vuole, a qualsiasi costo. Ed è proprio per questo motivo che della Elizabeth Holmes adolescente, della Holmes studentessa modello al College e matricola geniale, tutti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Se state cercando unaimperdibile da vedere in streaming, e avete un abbonamento a Disney+ non potrete assolutamente perdere The Dropout. Basata sull’omonimo podcast di ABC Audio, The Dropoutl’ascesa e la caduta die della sua azienda, la Theranos.ha chiaro da sempre quello che dovrà essere il suo ruolo nel mondo: fare qualcosa di utile al prossimo, qualcosa che cambia la sua vita e quella degli altri. Eppure in lei, sembra germogliare, anche a causa di alcuni accadimenti familiari, anche una irrefrenabile voglia di arrivare ad avere quello che vuole, a qualsiasi costo. Ed è proprio per questo motivo che dellaadolescente, dellastudentessa modello al College e matricola geniale, tutti ...

Advertising

Giovanni_N0 : Vedeteve The Dropout su Disney +, serie di 8 episodi che racconta la grande truffa di Elizabeth Holmes e Theranos.… - StefaniaVaselli : RT @ilmainato: @borghi_claudio Non serve guardare'the dropout', il ministro della Salute te la da per certo un'idea di come sia possibile m… - ilmainato : @borghi_claudio Non serve guardare'the dropout', il ministro della Salute te la da per certo un'idea di come sia po… - AzzurraGrazian3 : @borghi_claudio The dropout lo stiamo guardando ormai da due anni e mezzo, quelli che ancora non ci sono arrivati e… - bradipo22 : Qulache giorno fa ho visto la prima puntata di The Dropout che mi ha pesato e non poco, adesso metto play alla seco… -

The Wilds: il personaggio di Gretchen è ispirato a Elizabeth Holmes La showrunner della serie The Wilds ha svelato che si è ispirata a Elizabeth Holmes , la cui storia è stata raccontata in The Dropout , per creare Gretchen Klein . Il personaggio interpretato da Rachel Griffiths ha quindi un legame con la fondatrice di Theranos, condannata per frode e ... The Black Keys, perché "Dropout Boogie" è il loro miglior disco dai tempi di "El Camino" ... possiamo dire che è tutta salute: stiamo parlando di "Dropout Boogie", undicesimo album di The Black Keys, band che ci è cara assai. Merita la segnalazione perché dopo qualche episodio un po' così ... showrunner della serieWilds ha svelato che si è ispirata a Elizabeth Holmes ,cui storia è stata raccontata in, per creare Gretchen Klein . Il personaggio interpretato da Rachel Griffiths ha quindi un legame confondatrice di Theranos, condannata per frode e ...... possiamo dire che è tutta salute: stiamo parlando di "Boogie", undicesimo album diBlack Keys, band che ci è cara assai. Meritasegnalazione perché dopo qualche episodio un po' così ...