“Tenuto nascosto” Charlene di Monaco | c’è altro sulle sue condizioni di salute | fuori il segreto

(Di mercoledì 18 maggio 2022)die le suedi. Ormai da un anno non si fache parlare di problemi dida parte della principessa, che dal maggio dello scorso anno ha avuto grossissime difficoltà. Come ha ricordato il sito Il Messaggero, nel 2021 è dovuta restare in Sudafrica per sette mesi per colpa di complicazioni legate ad un’operazione chirurgica. Adeso però è uscitauna nuova notizia inquietante sullo stato clinico della donna, che finora era stata tenuta completamente segreta. Prima di dirvi tutto sudie le suedi, in questi giorni è emerso che Carolina divuole allontanarla da Casa Ranieri. È quanto emerge nelle ...

Advertising

biIIyspleen : Il mio gatto non c'è più, è morto ieri, però papà me l'ha tenuto nascosto perché dovevo studiare tanto negli ultimi… - millelotte : RT @pentothal78: Tutti sapevano, tutti hanno tenuto nascosto, tutti si dimettano. - sictwit : RT @pentothal78: Tutti sapevano, tutti hanno tenuto nascosto, tutti si dimettano. - vannisantoni : RT @pentothal78: Tutti sapevano, tutti hanno tenuto nascosto, tutti si dimettano. - strelnik : RT @pentothal78: Tutti sapevano, tutti hanno tenuto nascosto, tutti si dimettano. -

ultimaparola.com

... all'indomani dell'incontro,ieri sera, martedì, in Municipio, in cui l'architetto meratese ... che potrebbero non essere ancora terminate visto che il sindaco Massimo Panzeri non hal'...... che nei prossimi giorni chiederà un nuovo question time per avere dei chiarimenti dal sindaco Conti: 'Tutti sapevano e tutti non solo hannoil progetto , ma hanno anche ... Charlene di Monaco, emerge un segreto tenuto nascosto per mesi. Cosa sta succedendo Il "fumo", quello illegale, nascosto nel pacchetto di sigarette che aveva in tasca. Già suddiviso in dosi, pronto per la vendita al dettaglio. Ed è proprio mentre si stava consumando la cessione all’i ...