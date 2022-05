Tatiana Maslany è She Hulk, da Orphan Black alla serie Marvel sull’eroina cugina di Bruce Banner: trama, data e trailer italiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) C’è una nuova eroina in città: Tatiana Maslany è She Hulk, protagonista della nuova serie Marvel dedicata alla cugina del più noto Bruce Banner. L’attrice, conosciuta al pubblico per Orphan Black, e Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, hanno condiviso il nuovo trailer e la data di lancio alla presentazione degli Upfront di The Walt Disney Company, evento che si è tenuto ieri presso il Basketball City sul Pier 36 di New York. I due hanno svelato i dettagli della serie in arrivo, compresa la data di lancio prevista per il 17 agosto, e hanno presentato il nuovo trailer al ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) C’è una nuova eroina in città:è She, protagonista della nuovadedicatadel più noto. L’attrice, conosciuta al pubblico per, e Kevin Feige, presidente diStudios, hanno condiviso il nuovoe ladi lanciopresentazione degli Upfront di The Walt Disney Company, evento che si è tenuto ieri presso il Basketball City sul Pier 36 di New York. I due hanno svelato i dettagli dellain arrivo, compresa ladi lancio prevista per il 17 agosto, e hanno presentato il nuovoal ...

