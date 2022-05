Svolta storica nel calcio Usa: pari retribuzione sia agli uomini che alle donne (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il calcio americano ha raggiunto un traguardo storico per quanto riguarda l’equiparazione salariale fra calciatori e calciatrici. La Federcalcio statunitense ha annunciato, infatti, la firma degli accordi collettivi, con scadenza 2028, che garantiscono pari retribuzione sia agli uomini che alle donne delle nazionali. Vi raccomandiamo... Samantha Cristoforetti torna in orbita per 6 mesi: "Ai bambini penserà il papà" Una decisione unica nel suo genere, presa congiuntamente da United States Soccer Federation (Ussf), United States Women’s National Team Players Association (Uswntpa) e United States National Soccer Team Players Association (Usnstpa) e che “stabilisce lo standard globale per il ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilamericano ha raggiunto un traguardo storico per quanto riguarda l’equiparazione salariale fra calciatori e calciatrici. La Federstatunitense ha annunciato, infatti, la firma degli accordi collettivi, con scadenza 2028, che garantisconosiachedelle nazionali. Vi raccomandiamo... Samantha Cristoforetti torna in orbita per 6 mesi: "Ai bambini penserà il papà" Una decisione unica nel suo genere, presa congiuntamente da United States Soccer Federation (Ussf), United States Women’s National Team Players Association (Uswntpa) e United States National Soccer Team Players Association (Usnstpa) e che “stabilisce lo standard globale per il ...

