Svolta storica nel calcio Usa | pari retribuzione sia agli uomini che alle donne

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilamericano ha raggiunto un traguardo storico per quanto riguarda l’equiparazione salariale fra calciatori e calciatrici. La Federstatunitense ha annunciato, infatti, la firma degli accordi collettivi, con scadenza 2028, che garantisconosiachedelle nazionali. Vi raccomandiamo... Samantha Cristoforetti torna in orbita per 6 mesi: "Ai bambini penserà il papà" Una decisione unica nel suo genere, presa congiuntamente da United States Soccer Federation (Ussf), United States Women’s National Team Players Association (Uswntpa) e United States National Soccer Team Players Association (Usnstpa) e che “stabilisce lo standard globale per il ...