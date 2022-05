Svezia e Finlandia hanno presentato ufficialmente le domande di adesione alla Nato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ore 9.10 - Stoltenberg: "Momento storico" Prosegue l'iter di adesione di Svezia e Finlandia nella Nato. I due paesi scandinavi hanno presentato ufficialmente le richieste formali si ingresso all'alleanza atlantica. Immediato il commento del Segretario Nato, Stoltenberg: "è un momento storico" Leggi su panorama (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ore 9.10 - Stoltenberg: "Momento storico" Prosegue l'iter didinella. I due paesi scandinavile richieste formali si ingresso all'alleanza atlantica. Immediato il commento del Segretario, Stoltenberg: "è un momento storico"

