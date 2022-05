Superenalotto | la fortuna bacia Roma | centrato un “5” da oltre 36mila euro

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– Il Lazio colpisce ancora al: nel concorso del 17 maggio, come riporta Agipronews, è statoun “5” del valore di 36.842,27. La combinazione vincente è stata convalidata presso il bar di via Alessandro Piola Caselli 44/46 a. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 206,5 milioni di– a un passo dal record di 209 milioni – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agostociascuno. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

Advertising

CorriereUmbria : Superenalotto ed Eurojackpot: continua la caccia al colpo milionario. Jackpot da favola: 206.5 e 92 milioni di euro… - CorriereUmbria : L'estrazione di Lotto e Superenalotto #superenalotto #lotto #fortuna #numeri #estrazione - LiguriaNotizie : SuperEnalotto, Liguria ancora baciata dalla fortuna: centrato un doppio 5 - LiberoCittadArm : Giugliano, Poggiomarino, Afragola e Napoli. La fortuna 'passa di qui': vinti oltre 100.000 euro complessivi al Lott… - NazioneLaSpezia : Superenalotto, la tabaccheria baciata dalla fortuna. 'Spero sia qualcuno che ha bisogno' -

Ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del. L' estrazione del 17 maggio 2022 è stata sfortunata per i milioni di italiani che hanno tentato lacercando i sei numeri vincenti. E adesso il record del montepremi più alto di ...Controlla la tua ricevuta dele verifica subito il risultato: " Se hai vinto ... " Se non hai vinto , potrai ritentare laal prossimo concorso: in palio tante categorie di ...Nessuno centra il sei al Superenalotto e nessuno il 5 + 2 all' Eurojackpot . I montepremi continuano a salire in maniera vertiginosa. Nel ...Sportface.it vi terrà informati in tempo reale e non vi lascerà soli: ecco la diretta testuale dell’estrazione dalla Sala Belli di Roma – Lotto e Superenalotto oggi, martedì 17 maggio 2022: numeri, vi ...