Superbonus 110, in migliaia a Roma per chiedere sblocco cessione crediti (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – In migliaia in piazza a Roma per chiedere lo sblocco delle cessioni dei crediti fiscali. Partitalia, associazione delle partite iva, insieme alla Class Action nazionale dell’edilizia, alla Federazione artigiani commercianti italiani, a Le partite iva Italia, all’Associazione tecnici e costruttori, Edil Cons-sì e Confederazione sindacati lavoratori europei, contestano le modalità con le quali il governo Draghi ha cambiato le regole sulle cessioni dei crediti, accusando l’esecutivo di aver creato incertezza per aziende e clienti, e di mettere a rischio il futuro oltre mezzo milione di famiglie italiane. “Il governo recepisca le richieste del comparto e ridia slancio a un’economia messa in ginocchio prima dalla pandemia e poi dalla guerra. Non c’è tempo da perdere”, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Inin piazza aperlodelle cessioni deifiscali. Partitalia, associazione delle partite iva, insieme alla Class Action nazionale dell’edilizia, alla Federazione artigiani commercianti italiani, a Le partite iva Italia, all’Associazione tecnici e costruttori, Edil Cons-sì e Confederazione sindacati lavoratori europei, contestano le modalità con le quali il governo Draghi ha cambiato le regole sulle cessioni dei, accusando l’esecutivo di aver creato incertezza per aziende e clienti, e di mettere a rischio il futuro oltre mezzo milione di famiglie italiane. “Il governo recepisca le richieste del comparto e ridia slancio a un’economia messa in ginocchio prima dalla pandemia e poi dalla guerra. Non c’è tempo da perdere”, ...

Advertising

Mov5Stelle : Superbonus 110%, Comunità energetiche, Salvamare, economia circolare, energie rinnovabili, mobilità pulita: solo co… - Mov5Stelle : La transizione energetica ed ecologica, democratica e partecipata è alla portata di tutti. Abbiamo realizzato una… - carlosibilia : Il Superbonus 110% significa transizione ecologica e permette risparmio energetico. Non è possibile rimettere conti… - kitta1979 : RT @Alternativa_it: Siamo in diretta per chiedere al Governo di sbloccare la cessione dei crediti da #Superbonus 110 ! Seguiteci ??https://t… - fisco24_info : Superbonus 110, in migliaia a Roma per chiedere sblocco cessione crediti: (Adnkronos) - Partite iva e mondo dell'ed… -