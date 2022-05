Sull’Eurovision l’ombra del voto truccato

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 18 maggio 2022)dei voti truccati oscura l’Eurovision ABC, pagina 66, di F. Marìn. L’Eurovision non chiude le sue trame, come la serie negativa. Nella seconda semifinale e poi nella finale, l’Unione Europea di Radiodiffusione ha individuato «alcune modalità diirregolari nei risultati di sei Paesi»: Romania, Moldavia, Azerbaigian, Polonia, San Marino e Montenegro. L’UER ha quindi deciso di ricalcolare i risultati, il che potrebbe aver portato a cambiamenti nella classifica finale. Alcuni sostengono, anche se non è provato, che Chanel sarebbe arrivata seconda con i voti “veri”: il fatto è che i pareri delle giurie di questi sei Paesi non sono stati ascoltati, in quanto ritenuti in qualche modo collusi. La Romania ha accusato gli organizzatori di «mancanza di trasparenza» e si è lamentata del fatto che abbiano assegnato i 12 punti alla Moldavia e non ...