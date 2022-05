Sul caso Moro c'è ancora molto da dire. A Cannes Bellocchio lancia "Esterno Notte", film e serie tv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cannes. "Bellocchio trasforma il piombo in oro", titola Libération che apre a tutta pagina su Esterno Notte, oggi presentato al Festival di Cannes e accolto da una standing ovation alla presentazione del cast di Thierry Fremaux. Secondo il regista Marco Bellocchio, che dal 1965 coi I pugni in tasca ha raccontato lo scenario socio-politico italiano, c'era ancora molto da dire sul caso Moro. Era il 2003 quando usciva Buongiorno, Notte, Roberto Herlizka nei panni del protagonista, ma quella era una storia intima e molti personaggi rimanevano fuori dal racconto. Per questo è nata Esterno Notte, una serie concepita per la tv, che poi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 18 maggio 2022). "trasforma il piombo in oro", titola Libération che apre a tutta pagina su, oggi presentato al Festival die accolto da una standing ovation alla presentazione del cast di Thierry Fremaux. Secondo il regista Marco, che dal 1965 coi I pugni in tasca ha raccontato lo scenario socio-politico italiano, c'eradasul. Era il 2003 quando usciva Buongiorno,, Roberto Herlizka nei panni del protagonista, ma quella era una storia intima e molti personaggi rimanevano fuori dal racconto. Per questo è nata, unaconcepita per la tv, che poi ...

Advertising

fattoquotidiano : In caso di fiducia, il M5S non voterà la norma pro inceneritore a Roma. L’ex premier: “Non siamo vincolati a un’all… - Collimasoni : @juanito1897 Giovannito, come si può sbagliare a scegliere lo Jorge Antun del caso, si può sbagliare la fidanzata:… - PercuocoIt : RT @rtl1025: ?? 'I fatti sono stati già consegnati alla Storia: #Berlusconi usava sistematicamente allietare le proprie serate ospitando a c… - StefanoCalaman1 : @dese73842901 @ale_dibattista @diMartedi ma levati dal kazzo, fallito parassita dell'umanità. Vai a lavorare anzich… - Boeck32343841 : RT @GabrieleIuvina1: L'Italia è tutt'ora un caso studiato dall'intelligence USA. In ogni sede. E' stata il ventre molle dell'UE, usata stru… -