Su Marte esiste la vita | una foto shock ritrae un essere umanoide sul pianeta rosso – Video

Scott C. Waring, l'ufologo più attivo e seguito del web, colpisce ancora. L'ultima sua "scoperta" riguarda il corpo di un uomo o un alieno sdraiato su una roccia su Marte. Le immagini sarebbero state raccolte dal rover Perseverance nell'aprile 2021. La foto scattata da Perseverance sul pianeta Marte nell'aprile 2021 sta allarmando molti utenti di internet. I soliti suggestionabili: ufologi, amanti delle teorie del complotto e sostenitori della presenza aliena nel Sistema Solare. Cosa succede sul suolo marziano? C'è chi ha visto qualcosa di anomalo… Un uomo sdraiato su una roccia su Marte: com'è possibile? In un recente Video Scott Waring, noto appassionato di UFO e alieni, ha condiviso una foto del suolo marziano in cui pare spuntare un essere umanoide.

