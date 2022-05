Stupri, violenze e omicidi: spieghiamo (a chi le minimizza) cosa furono le marocchinate (Di mercoledì 18 maggio 2022) In occasione del 18 maggio, giornata in memoria delle marocchinate, vi riproponiamo questo articolo di Alfonso Piscitelli. Roma, 7 ago – Il passato che non passa viene rievocato con monotona liturgia per impedire politiche che rappresenterebbero una svolta. Ogni volta che si cerca di frenare il flusso migratorio incontrollato, il paragone d’obbligo è con Auschwitz, i campi di concentramento nazisti, le leggi razziali del ’38. Come se lo Stato di Israele non applicasse politiche ferree di dissuasione dell’immigrazione. Però attenti ad evocare liturgicamente il passato. Perché c’è un passato sepolto nell’inconscio della nazione che sempre di più emerge, con la forza di un contenuto rimosso ma non cancellato, in questi giorni: il terribile passato degli Stupri durante la Seconda guerra mondiale, la ferita delle nostre donne ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) In occasione del 18 maggio, giornata in memoria delle, vi riproponiamo questo articolo di Alfonso Piscitelli. Roma, 7 ago – Il passato che non passa viene rievocato con monotona liturgia per impedire politiche che rappresenterebbero una svolta. Ogni volta che si cerca di frenare il flusso migratorio incontrollato, il paragone d’obbligo è con Auschwitz, i campi di concentramento nazisti, le leggi razziali del ’38. Come se lo Stato di Israele non applicasse politiche ferree di dissuasione dell’immigrazione. Però attenti ad evocare liturgicamente il passato. Perché c’è un passato sepolto nell’inconscio della nazione che sempre di più emerge, con la forza di un contenuto rimosso ma non cancellato, in questi giorni: il terribile passato deglidurante la Seconda guerra mondiale, la ferita delle nostre donne ...

