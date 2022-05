Stellantis - Tavares punta su Jeep e Citroën per rafforzare la presenza in India (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il gruppo Stellantis ha intenzione di rilanciare le sue attività in India, rafforzando la presenza industriale e puntando, soprattutto, su un'offensiva di prodotto incentrata sui marchi Jeep e Citroën. Siamo impegnati a far crescere e a rafforzare la nostra presenza in India, per rendere questo Paese strategico un pilastro chiave delle nostre ambizioni globali nel quadro del piano Dare Forward 2030', ha affermato l'amministratore delegato Carlos Tavares, illustrando alla stampa locale le strategie per ampliare una presenza finora limitata a poco meno dell'1% del mercato. Make in India. Stellantis, facendo seguito agli investimenti per oltre 1 miliardo effettuati dal ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il gruppoha intenzione di rilanciare le sue attività in, rafforzando laindustriale endo, soprattutto, su un'offensiva di prodotto incentrata sui marchi. Siamo impegnati a far crescere e ala nostrain, per rendere questo Paese strategico un pilastro chiave delle nostre ambizioni globali nel quadro del piano Dare Forward 2030', ha affermato l'amministratore delegato Carlos, illustrando alla stampa locale le strategie per ampliare unafinora limitata a poco meno dell'1% del mercato. Make in, facendo seguito agli investimenti per oltre 1 miliardo effettuati dal ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Stellantis - Tavares punta su Jeep e Citroën per rafforzare la presenza in India - franco_sala : RT @dariodivico: “Dialogando con i mezzi di informazione, il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha sottolineato l’importanza strategica dell’… - dariodivico : “Dialogando con i mezzi di informazione, il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha sottolineato l’importanza strategic… - AgenziaOpinione : STELLANTIS * “DARE FORWARD 2030”.: TAVARES, « IMPEGNATI A FAR CRESCERE LA NOSTRA PRESENZA IN INDIA, UN POLO STRATEG… - SassiLive : UILTUCS BASILICATA: “TAVARES E SUOI SOURIS. TOPI IN STELLANTIS CONSEGUENZA TAGLIO LINEARE AL SETTORE DELLE PULIZIE… -