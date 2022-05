Stellantis leader della transizione elettrica in Italia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Incentivi statali: l'offertadal SUV alla city car Il Decreto del Governo è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale: dopo una lunga attesa, sono ufficialmente partiti gli incentivi ...

"Comedi mercato è nostra responsabilità accompagnare gli italiani nella transizione verso la mobilità elettrificata", afferma Santo Ficili , Country Manager diin Italia: ciò ......2038" commentache cita come "esempio di successo significativo sulle vendite online abbinate agli incentivi la Citroen Ami" che costerà 5.110 euro con incentivo rottamazione. "Come...Partono gli incentivi statali sulle auto “green”: Stellantis guida la transizione ecologica in Italia con una gamma completa di veicoli elettrici ...Sono scattati ieri, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli incentivi per le auto e le moto verdi. La piattaforma ecobonus.mise.gov.it, dove i concessionari potranno prenotare i contributi, ...