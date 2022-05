Stefania Craxi prende il posto del filorusso Petrocelli alla presidenza della Commissione Esteri al Senato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stefania Craxi è la nuova presidente della Commissione Esteri del Senato. La senatrice azzurra prende così il posto del pentastellato Vito Petrocelli, alla guida della terza Commissione di palazzo Madama. Craxi prevale sul pentastellato Ettore Licheri, che ha avuto 9 preferenze, contro i 12 voti ricevuti da lei, supportata dal centrodestra. Per il pentastellato le preferenze del suo gruppo e del Pd, a decidere sono stati i voti del misto. Il tutto a scrutinio segreto, dal quale è emersa una scheda bianca. Un primo voto non era andato a buon fine, con la senatrice berlusconiana ferma a quota 11. Ora la seduta della Commissione è stata ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)è la nuova presidentedel. La senatrice azzurracosì ildel pentastellato Vitoguidaterzadi palazzo Madama.prevale sul pentastellato Ettore Licheri, che ha avuto 9 preferenze, contro i 12 voti ricevuti da lei, supportata dal centrodestra. Per il pentastellato le preferenze del suo gruppo e del Pd, a decidere sono stati i voti del misto. Il tutto a scrutinio segreto, dal quale è emersa una scheda bianca. Un primo voto non era andato a buon fine, con la senatrice berlusconiana ferma a quota 11. Ora la sedutaè stata ...

