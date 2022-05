Stefania Craxi eletta presidente della Commissione Esteri del Senato M5S | “Il voto di oggi certifica che la maggioranza di governo esiste solo sulla carta”

(Di mercoledì 18 maggio 2022)è stataAffaridel. I voti a favoresenatrice di Forza Italia sono stati 12, 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5s) e un astenuto. “Con onore e con grande senso di responsabilità – ha detto– mi accingo a ricoprire, in questo scorso di legislatura, il ruolo didel, in uno scenario internazionale delicato che non consente tentennamenti ed equivoci di sorta e richiede al contempo un surplus di diplomazia”.: “Lo spirito di unità e condivisione caratterizzerà la guida ...

CarloCalenda : Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tr… - Agenzia_Ansa : Stefania Craxi è il presidente della commissione esteri di palazzo Madama. I voti a suo favore sono stati 12, 9 vot… - riotta : L'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri Senato, al posto del ex 5 Stelle putiniano Pe… - maxixhw : RT @confundustria: Stefania Craxi eletta presidente della Commissione esteri al Senato. - marcuccimauriz : RT @CarloCalenda: Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tra cand… -

Parla così il leader del movimento 5 stelle Giuseppe Conte dopo il Consiglio nazionale del M5S convocato d'urgenza per il voto al Senato che ha portatoalla presidenza della ...... "I Cinque stelle pretendevano a torto la presidenza ma non c'erano effettivi prenotati e si sono divisi"non si aspettava di diventare presidente della commissioni Esteri, e dunque di ...Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando il voto che ha eletto Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato con i voti del centrodestra, spaccando la ...Motivo dello scontro è la presidenza della commissione Esteri del Senato, che ha visto la nomina di Stefania Craxi di Forza Italia. "Non è che noi non facciamo parte della maggioranza. C’è stata ...