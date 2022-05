Stan Lee, i Marvel Studios potranno continuare ad usare la sua immagine per altri 20 anni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un accordo raggiunto con Genius Brands e POW! Entertainment, permetterà ai Marvel Studios di usare l'immagine e il nome di Stan Lee per i prossimi 20 anni. I Marvel Studios hanno stretto un accordo di licenza di 20 anni con Genius Brands e POW! Entertainment, che hanno così dato loro i diritti di utilizzare il nome e l'immagine dell'icona dei fumetti Stan Lee per futuri lungometraggi e produzioni televisive, nonché l'uso nei parchi a tema Disney in tutto il mondo. Secondo un annuncio di Genius Brands, in base ai termini dell'accordo, i Marvel Studios hanno acquisito i diritti per utilizzare il nome, la voce, l'immagine e il nome di Stan ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un accordo raggiunto con Genius Brands e POW! Entertainment, permetterà aidil'e il nome diLee per i prossimi 20. Ihanno stretto un accordo di licenza di 20con Genius Brands e POW! Entertainment, che hanno così dato loro i diritti di utilizzare il nome e l'dell'icona dei fumettiLee per futuri lungometraggi e produzioni televisive, nonché l'uso nei parchi a tema Disney in tutto il mondo. Secondo un annuncio di Genius Brands, in base ai termini dell'accordo, ihanno acquisito i diritti per utilizzare il nome, la voce, l'e il nome di...

