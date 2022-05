"Spiagge chiuse e navi da guerra". Sardegna, una inquietante manovra militare: che cosa sta succedendo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Riparte il turismo. I primi segnali a Pasqua, le conferme in questi ultimi giorni. Facile prevede un'estate di vacanze come ai tempi pre-covid. Una boccata d'ossigeno per tutta l'economia nazionale. Se le cose andranno come in questi giorni a Roma c'è da essere ottimisti. Nell'ultima settimana la Capitale è stata invasa da turisti anche stranieri. Alcune coincidenze hanno aiutato. Gli Internazionali di tennis (230 mila presenze) e la canonizzazione di Charles de Foucauld (e altri 8 beati) con l'arrivo di migliaia di pellegrini hanno riportato il tutto esaurito. Secondo Federalberghi la tendenza dovrebbe continuare su scala nazionale. Fa eccezione la Sardegna dove i turisti dovranno attendere fino a giugno per sbarcare sull'isola. Un'ordinanza dell'ultima ora del ministero della Difesa ha vietato, dal 13 al 27 maggio, ben 17 aree a mare. Incluse molte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Riparte il turismo. I primi segnali a Pasqua, le conferme in questi ultimi giorni. Facile prevede un'estate di vacanze come ai tempi pre-covid. Una boccata d'ossigeno per tutta l'economia nazionale. Se le cose andranno come in questi giorni a Roma c'è da essere ottimisti. Nell'ultima settimana la Capitale è stata invasa da turisti anche stranieri. Alcune coincidenze hanno aiutato. Gli Internazionali di tennis (230 mila presenze) e la canonizzazione di Charles de Foucauld (e altri 8 beati) con l'arrivo di migliaia di pellegrini hanno riportato il tutto esaurito. Secondo Federalberghi la tendenza dovrebbe continuare su scala nazionale. Fa eccezione ladove i turisti dovranno attendere fino a giugno per sbarcare sull'isola. Un'ordinanza dell'ultima ora del ministero della Difesa ha vietato, dal 13 al 27 maggio, ben 17 aree a mare. Incluse molte ...

