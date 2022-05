Advertising

theworldofAC : ????Le loro maestà il re e la regina di Spagna accolgono a Madrid l'emiro del Qatar ????Their Majesties the… -

Agenzia ANSA

Nell'ambito della visita indell'del Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, il sindaco ha cenato con lui martedì sera al palazzo reale, alla presenza del re diFelipe VI e del presidente ......corso di una cena di gala organizzata a Madrid al termine del primo giorno della sua visita di Stato di aver dato istruzioni per aumentare gli investimenti indi 5 miliardi di dollari. L'... Spagna, l'emiro del Qatar annuncia investimenti per 4,7 mld - Europa Il Qatar è intenzionato a realizzare nei prossimi anni investimenti in Spagna per oltre 4,7 miliardi di euro: l'annuncio, riporta la stampa iberica, è arrivato direttamente dall'emiro Tamim bin Hamad ...(ANSA-AFP) – MADRID, 18 MAG – Il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid “è fatto a 95-99%”. Parola del sindaco della capitale spagnola, José Luis Martínez-Almeida, che ieri sera ha cenato con l ...