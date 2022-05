“Sono colpevole”: confessa il soldato russo a processo per crimini di guerra, braccato da decine di fotografi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si è dichiarato colpevole di aver ucciso un civile disarmato il sergente Vadim Shysimarin, il primo soldato russo a processo in Ucraina per crimini di guerra. Lo riporta la Bbc, precisando che Shishimarin – da oggi in aula per il processo – è accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco un civile disarmato di 62 anni nei giorni successivi all’inizio dell’invasione e rischia l’ergastolo. Il giovane era comparso in tribunale a Kiev il 13 maggio per l’udienza preliminare. E’ accusato di aver ucciso un uomo di 62 anni nel nord-est dell’Ucraina il 28 febbraio. Il giovane soldato originario di Irkutsk in Siberia, su cui pendono le accuse di crimini di guerra e omicidio premeditato, rischia l’ergastolo. Oggi in aula era ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si è dichiaratodi aver ucciso un civile disarmato il sergente Vadim Shysimarin, il primoin Ucraina perdi. Lo riporta la Bbc, precisando che Shishimarin – da oggi in aula per il– è accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco un civile disarmato di 62 anni nei giorni successivi all’inizio dell’invasione e rischia l’ergastolo. Il giovane era comparso in tribunale a Kiev il 13 maggio per l’udienza preliminare. E’ accusato di aver ucciso un uomo di 62 anni nel nord-est dell’Ucraina il 28 febbraio. Il giovaneoriginario di Irkutsk in Siberia, su cui pendono le accuse didie omicidio premeditato, rischia l’ergastolo. Oggi in aula era ...

