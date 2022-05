Sonia Marra | ultime notizie e storia della ragazza scomparsa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 maggio 2022)è la giovane studentessain provincia di Perugia nel lontano 2006. Negli ultimi giorni, sono emersi nuovi particolari ed indizi che potrebbero far ripartire le indagini.è la studentessa di 25 anni, originariaPuglia,nel 2006 dalla casa di Elce, a Perugia. Lesono venute fuori da un’operazione antidroga coordinata dalla procura di Perugia, in cui un seminarista e un parroco sono stati intercettati dai carabinieri di Todi. «A quellasai che hanno fatto? A quella l’hanno tritata… Quella non la ritroveranno mai. L’hanno buttata nell’immondizia». «Era ...