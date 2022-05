Sonia Bruganelli non si nasconde | lo ha fatto!

Advertising

trash_italiano : Sonia Bruganelli lascia il #GFVIP: “al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che… - infoitcultura : Sonia Bruganelli ha fatto la blefaroplastica e non lo nasconde foto - infoitcultura : Ritocchino per Sonia Bruganelli: la foto dopo l'intervento - infoitcultura : Anche Sonia Bruganelli si è rifatta e pubblica il prima e dopo operazione - infoitcultura : Sonia Bruganelli ha fatto la blefaroplastica -

Gf vip,fuori dal cast / "Non sarei credibile..." Insomma sembra proprio, almeno per il momento, che Soleil e Gianluca non abbiano ufficializzato un flirt in corso tra loro, a ...... se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del GF Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto die Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto ...Sonia Bruganelli prima dell’estate si è regalata un ritocchino e non lo nasconde affatto: ha fatto la blefaroplastica superiore, ossia l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso delle ...Sonia Bruganelli ha un carattere forte, molto attenta ai figli e alla famiglia e molto unita a suo marito Paolo Bonolis. La moglie di Paolo Bonolis, si è fatta conoscere dal grande pubblico, grazie al ...