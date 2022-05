Sondaggi politici: Fdi primo partito, staccato il Pd che si attesta al 21.3% (Di mercoledì 18 maggio 2022) E' il quadro del Sondaggio Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto se si andasse oggi alle elezioni. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e arriva al 22,9%. Il Pd passa dal 21% al 21,3%, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) E' il quadro delo Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto se si andasse oggi alle elezioni. Ildi Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e arriva al 22,9%. Il Pd passa dal 21% al 21,3%, ...

Advertising

repubblica : Sondaggi politici, FdI avanti ma il Pd lo insegue. Lega sempre terza. Cresce Azione/+Europa che arriva al 5% - Ve10Ve_Ghost : RT @gloquenzi: Il vertice dell’ irresponsabilità per un politico che semina la paura per un tornaconto nei sondaggi. Un paese non si può go… - Mariaritaleoni : @matteosalvinimi Ammesso che sia vero che gli Italiani NON siano favorevoli ad aiutare un paese che viene occupato,… - paolopicciotti : @matteosalvinimi Caro lei. In questo paese servono i Politici, non i ripetitori automatici di sondaggi. E non sono la stessa cosa. - Wollace2021 : @matteosalvinimi Hai rotto il c***o coi sondaggi. La gente vuole stare bene. Non vuole guerre. Vuole meno tasse, pi… -