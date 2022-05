Sondaggi Emg: guerra in Ucraina, 50% italiani contrario all’invio di armi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fratelli d’Italia è il partito che raccoglie più consensi (22%) al 17 maggio secondo gli ultimi Sondaggi realizzati da Emg per la trasmissione Cartabianca su Rai3. Segue il Pd con il 20,5%. Più staccate le altri principali forze politiche a cominciare dalla Lega data al 15,9% mentre il Movimento 5 Stelle è al 13,3%. E fin qui i partiti in doppia cifra. Sotto il 10% si trovano Forza Italia al 7,8%, Azione/+Europa al 4,8% e Italia Viva al 3,6%. Tutte le altre forze politiche si trovano sotto la soglia di sbarramento del 3%. La prima è Italexit con il 2,3%, segue Sinistra Italiana al 2,2%, Europa Verde al 2%, Noi con l’Italia all’1,8%, Articolo 1 – Mdp all’1,4% e Italia al centro con l’1,3%. La quota di indecisi e non voto sfiora il 40%. Fonte EmgSondaggi Emg: gli italiani sulla guerra in ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fratelli d’Italia è il partito che raccoglie più consensi (22%) al 17 maggio secondo gli ultimirealizzati da Emg per la trasmissione Cartabianca su Rai3. Segue il Pd con il 20,5%. Più staccate le altri principali forze politiche a cominciare dalla Lega data al 15,9% mentre il Movimento 5 Stelle è al 13,3%. E fin qui i partiti in doppia cifra. Sotto il 10% si trovano Forza Italia al 7,8%, Azione/+Europa al 4,8% e Italia Viva al 3,6%. Tutte le altre forze politiche si trovano sotto la soglia di sbarramento del 3%. La prima è Italexit con il 2,3%, segue Sinistra Italiana al 2,2%, Europa Verde al 2%, Noi con l’Italia all’1,8%, Articolo 1 – Mdp all’1,4% e Italia al centro con l’1,3%. La quota di indecisi e non voto sfiora il 40%. Fonte EmgEmg: glisullain ...

