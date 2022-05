Soleil Sorge lancia l’ambizioso progetto “State of Soleil”: svelati i dettagli (VIDEO) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Soleil Sorge stupisce i fan: finalmente fuori il suo ambizioso progetto “State of Soleil”. Ecco le parole dell’ex gieffina Soleil Sorge dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e pronta a stupire tutti con nuovi progetti. La nota influencer è amatissima da intere generazioni e sta regalando innumerevoli emozioni con tante novità. Negli ultimi giorni aveva raccontato in esclusiva le prime fasi del suo nuovo progetto di moda svelando anche il nome “State of Soleil”. Leggi anche –> zengavo aggiornano i fan sugli ultimi dettagli della nuova casa siamo molto contenti VIDEO L’ex gieffina aveva raccontato com’è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)stupisce i fan: finalmente fuori il suo ambiziosoof”. Ecco le parole dell’ex gieffinadopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e pronta a stupire tutti con nuovi progetti. La nota influencer è amatissima da intere generazioni e sta regalando innumerevoli emozioni con tante novità. Negli ultimi giorni aveva raccontato in esclusiva le prime fasi del suo nuovodi moda svelando anche il nome “of”. Leggi anche –> zengavo aggiornano i fan sugli ultimidella nuova casa siamo molto contentiL’ex gieffina aveva raccontato com’è ...

