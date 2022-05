Soleil Sorge, la frecciatina per Manila Nazzaro: come mostra il lavello della cucina durante la vacanza con Sophie (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nonostante sembri essere passata un’eternità dalla fine dell’ultima edizione del GF Vip, alcuni ricordi dell’avventura nella casa sono ancora vivi più che mai nella mente dei concorrenti. LEGGI ANCHE : — Isola dei Famosi, Soleil Sorge pronta a sbarcare in Honduras ma non è come sembra È quello che deve aver pensato Soleil Sorge, nel tirare una frecciatina sui social che è sembrata indirizzata proprio a Manila Nazzaro. Tutti quelli che hanno seguito il programma ricordano come l’ex Miss Italia si prendesse cura della casa e tenesse alla pulizia della cucina, tanto che questa sua caratteristica e attitudine alle pulizie le costò non poche discussioni e soprannomi – più o meno ... Leggi su funweek (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nonostante sembri essere passata un’eternità dalla fine dell’ultima edizione del GF Vip, alcuni ricordi dell’avventura nella casa sono ancora vivi più che mai nella mente dei concorrenti. LEGGI ANCHE : — Isola dei Famosi,pronta a sbarcare in Honduras ma non èsembra È quello che deve aver pensato, nel tirare unasui social che è sembrata indirizzata proprio a. Tutti quelli che hanno seguito il programma ricordanol’ex Miss Italia si prendesse curacasa e tenesse alla pulizia, tanto che questa sua caratteristica e attitudine alle pulizie le costò non poche discussioni e soprannomi – più o meno ...

Advertising

andreastoolbox : #Soleil Sorge nega il flirt con Gianluca Costantino - Holly_doma0 : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… - vale37266062 : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… - elisadeamicis__ : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… - darveyfeels_ : RT @marcomars__: Io non riesco a capire se questa è ana mena, emma muscat, elodie con un nuovo taglio di capelli, soleil sorge o licia nune… -