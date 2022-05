Soldato russo si dichiara colpevole di crimini guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ore 16.40 - L'ammissione durante il processo A sorpresa Vadim Shishimarin, il primo Soldato russo accusato di crimini di guerra nel primo processo che si è aperto in un tribunale di Kiev dall'inizio dell'invasione di Mosca, si è dichiarato colpevole. Alla domanda infatti del giudice in aula se fosse colpevole delle accuse, inclusi crimini di guerra e omicidio premeditato, il 21enne sergente ha risposto "sì". Leggi su panorama (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ore 16.40 - L'ammissione durante il processo A sorpresa Vadim Shishimarin, il primoaccusato didinel primo processo che si è aperto in un tribunale di Kiev dall'inizio dell'invasione di Mosca, si èto. Alla domanda infatti del giudice in aula se fossedelle accuse, inclusidie omicidio premeditato, il 21enne sergente ha risposto "sì".

