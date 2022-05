Soldato russo 21enne ha «stuprato una ragazza dopo aver chiuso la famiglia in uno scantinato» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le autorità ucraine hanno identificato un giovanissimo Soldato russo accusato di aver violentato una ragazza dopo aver rinchiuso la sua famiglia in uno scantinato. Secondo Kiev il suo nome è Fassakhov Bulat Lenarovich, ha 21 anni ed è originario della Repubblica del Tatarstan nella Russia centrale. È accusato di far parte di una banda di invasori che hanno commesso crimini di guerra nella regione intorno a Kiev. Secondo i dettagli diffusi dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU), Lenarovich avrebbe fatto irruzione nella casa di una famiglia vicino a Kiev. A quel punto avrebbe minacciato di sparargli e li ha portati nel seminterrato dove li ha rinchiusi. Tutti, appunto, a parte una ragazza. Che ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le autorità ucraine hanno identificato un giovanissimoaccusato diviolentato unarinla suain uno. Secondo Kiev il suo nome è Fassakhov Bulat Lenarovich, ha 21 anni ed è originario della Repubblica del Tatarstan nella Russia centrale. È accusato di far parte di una banda di invasori che hanno commesso crimini di guerra nella regione intorno a Kiev. Secondo i dettagli diffusi dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU), Lenarovich avrebbe fatto irruzione nella casa di unavicino a Kiev. A quel punto avrebbe minacciato di sparargli e li ha portati nel seminterrato dove li ha rinchiusi. Tutti, appunto, a parte una. Che ...

