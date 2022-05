Advertising

Agenzia ANSA

L'avvio delle attività di conversione della Golar Artic e dei relativi adempimenti sono subordinati al rilascio da parte didi una 'Notice - to - Proceed' (Ntp), a valle della quale la consegna ...A seguito della completa conversione, la Fsru sarà ceduta al Gruppo. L'avvio delle attività di conversione della nave e degli adempimenti conseguenti sono subordinati al rilascio da parte di ... Snam: rileva nave Fsru da 269 mln euro per Progetto Sardegna - Economia MILANO, 18 MAG - Snam acquista la nave metaniera 'Golar Arctic' da Golar Lng, che si è impegnata a convertirla a unità di stoccaggio e rigassificazione (Fsru), per 269 milioni di euro. Lo annuncia il ...Firmato contratto di acquisto da Golar Lng (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag- Snam rileva da Golar LNG Limited la nave metaniera 'Golar Arctic', previa conversione in unita' di stoccaggio e r ...