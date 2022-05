Snaitech insieme a polimi graduate School of Management per il patrimonio culturale italiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) - Prosegue la partnership attivata nel 2018 per supportare – attraverso l'ente dedicato alle good causes iZilove Foundation – la partecipazione di due candidati al Master MABIC, che formerà alti profili nell'ambito dei Beni Culturali Milano, 18 maggio 2022 – In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, che si celebra ogni 18 maggio, Snaitech ha annunciato il suo supporto alla partecipazione di due professionisti del settore culturale al Master MABIC (Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali) di polimi graduate School of Management, la scuola di formazione manageriale del Politecnico di Milano. Con 59 siti culturali riconosciuti dall'Unesco, l'Italia rappresenta il paese con il patrimonio culturale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) - Prosegue la partnership attivata nel 2018 per supportare – attraverso l'ente dedicato alle good causes iZilove Foundation – la partecipazione di due candidati al Master MABIC, che formerà alti profili nell'ambito dei Beni Culturali Milano, 18 maggio 2022 – In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, che si celebra ogni 18 maggio,ha annunciato il suo supporto alla partecipazione di due professionisti del settoreal Master MABIC (dei Beni e delle Istituzioni Culturali) diof, la scuola di formazione manageriale del Politecnico di Milano. Con 59 siti culturali riconosciuti dall'Unesco, l'Italia rappresenta il paese con ile ...

Advertising

lifestyleblogit : Snaitech insieme a polimi graduate School of Management per il patrimonio culturale italiano - - Jammasrl : #AttualitàSX #Aziende #frattini #PolimiGraduateSchoolofManagement Snaitech insieme a POLIMI Graduate School of Mana… -