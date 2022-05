Advertising

apemaya5 : RT @xena58: Sindrome delle gambe senza riposo consigli - matteoparlato : RT @mancoicani: Oggi il @Corriere parlando delle possibili malattie da cui dovrebbe essere affetto Putin, gli attribuisce il TEMIBILE 'morb… - iamexemi : Sono giorni in cui la mia cara sindrome delle gambe senza riposo è particolarmente intensa. - AndyRuggeri : RT @mancoicani: Oggi il @Corriere parlando delle possibili malattie da cui dovrebbe essere affetto Putin, gli attribuisce il TEMIBILE 'morb… - romanadiroma : RT @mancoicani: Oggi il @Corriere parlando delle possibili malattie da cui dovrebbe essere affetto Putin, gli attribuisce il TEMIBILE 'morb… -

ilGiornale.it

Unache affligge tra il 5 ed il 10 %donne del Mondo e che normalmente si diagnostica durante la pubertà. Inoltre, questo problema haripercussioni anche sul fisico di chi ne è ...... capoluogo della provincia di Jiangsu, unatante realtà caritative cattoliche sparse in tutta ... dove si trovano persone con disabilità mentale, affette da autismo o dalladi Down. ... Sindrome delle "gambe senza riposo": nuovo segnale della malattia di Putin Immagina cosa si può provare nel riconoscere una persona dal suo aspetto fisico, ma allo stesso tempo avere la convinzione che si tratti di un sosia ...Arresto cardiaco improvviso negli atleti: il podcast “Controtempo” spiega perché lo sport può innescare le aritmie pericolose e come si convive con il rischio.