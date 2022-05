Simeone | è guerra contro l’ex moglie | “Ha infranto codici familiari forti Mi sono stancato”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Diegonon ci sta. Il Cholo, che raramente parla della sua vita privata, ha immediatamente risposto alle dichiarazioni della sua exCarolina Baldini, intervenuta al noto programma LAM. “La separazione è stata fatta mantenendo buoni rapporti. C’è sempre qualcosa da sistemare, non voglio mentirti. Ma la verità è che è stato molto amichevole.stata io a prendere la decisione di separarci” ha dettomodella, secondo la quale sarebbe l’attuale compagna di, Carla Pereyra, il motivo del divorzio: “Quando ha trovato una partner e ho capito che intendeva mettere su famiglia, gli ho detto di divorziare. Come potevo non firmare il divorzio se tutto era già finito? Oggi è già tutto risolto,passati più di 10 anni”. “stanco che venga qui a ...

Diego con ex moglie Carolina Baldini: i motivi della separazione Ma quali sono stati i motivi della separazione tra Diego e l'ex moglie Carolina Baldini, che a distanza di ... È guerra tra Diego Simeone e l'ex moglie Carolina Baldini: i confronti a mezzo stampa a dieci anni dalla separazione, ecco i motivi Diego Simeone in guerra con la ex moglie Carolina Baldini: i due si ... L'ultima intervista rilasciata dall'ex moglie e madre dei suoi figli, ha fatto infuriare Diego Simeone il quale ora annuncia una vera e propria battaglia legale.