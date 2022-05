Signa (Fi): dopo l’incendio nella ditta di adesivi possibile formazione di diossina. Allarme dell’Arpat (Di mercoledì 18 maggio 2022) dopo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, Arpat segnala rischio diossina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 maggio 2022)l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, Arpat segnala rischioL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Signa (Fi): dopo l’incendio ditta adesivi possibile formazione diossina. Allarme Arpat - FirenzePost : Signa (Fi): dopo l’incendio nella ditta di adesivi possibile formazione di diossina. Allarme dell’Arpat - iltirreno : Nella notte un incendio si è sviluppato in una ditta di Signa. Il capannone è andato distrutto dopo poco. Qui tutti… - Benny_signa : Dopo i nazisti buoni c’abbiamo anche l’espansione difensiva. Quella della nato, che fino a pochi giorni fa non esis… - Benny_signa : Si certo facciano l’esercito comune, così lo decidono francesi e tedeschi se dobbiamo entrare in guerra . Poi dopo… -