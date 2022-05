She-Hulk: uscita in Italia, trailer ita e cast del film Marvel (Di mercoledì 18 maggio 2022) She-Hulk è la nuova serie tv della Marvel che presto uscirà e sarà a disposizione. Nel primo trailer che è stato diffuso oltre alla data d’uscita, è stata svelata anche una curiosità nel cast. She-Hulk: uscita in Italia Il nuovo film della Marvel è prossimo all’uscita. Il titolo è She-Hulk e narra le vicende della cugina del famoso supereroe verde Hulk. In realtà si parla di una serie tv che sarà disponibile dal prossimo 17 agosto 2022 su Disney Plus. Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, la serie è composta da nove episodi. La protagonista è Tatiana Maslany (Orphan Black, Perry Mason) nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) She-è la nuova serie tv dellache presto uscirà e sarà a disposizione. Nel primoche è stato diffuso oltre alla data d’, è stata svelata anche una curiosità nel. She-inIl nuovodellaè prossimo all’. Il titolo è She-e narra le vicende della cugina del famoso supereroe verde. In realtà si parla di una serie tv che sarà disponibile dal prossimo 17 agosto 2022 su Disney Plus. Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, la serie è composta da nove episodi. La protagonista è Tatiana Maslany (Orphan Black, Perry Mason) nei ...

Advertising

sillaclash : Ok visto il trailer di she hulk, la mia eroina preferita in assoluto nell'intero universo, e devo dire che a parte… - Noahtheheir : RT @TheRedHead_blog: She-Hulk: ecco il poster e il trailer ufficiali della nuova serie Marvel! - midshipman_lace : io: il trailer di she hulk mi è parso un po' cringino uomo cis het frustrato: hehe finalmente meno politically corr… - TheRedHead_blog : She-Hulk: ecco il poster e il trailer ufficiali della nuova serie Marvel! - FaZeBachatax : El cgi de she Hulk da pena -